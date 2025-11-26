СМИ: Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk после разговора с Путиным

Пентагон одобрил бы передачу этих ракет Украине, но окончательное слово остается за американским лидером

Президент США Дональд Трамп принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Это произошло после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в середине октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

— Этот разговор убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине, — говорится в материале издания.

Ранее, 23 ноября, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники информировала, что в Белом доме рассматривалась в том числе возможность поставки Киеву ракет Tomahawk в рамках плана США по урегулированию конфликта на Украине. Тогда издание отмечало, что администрация американского лидера признает, что гарантии безопасности для Киева «пока недостаточно надежны».

Реальное время / realnoevremya.ru

В конце октября сам Трамп уже заявлял, что больше не намерен отправлять Украине Tomahawk. Пентагон одобрил бы передачу этих ракет Украине, но окончательное слово остается за американским лидером.

Со стороны России, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее комментировал содержание октябрьского разговора. По его словам, Путин выразил позицию Москвы, согласно которой потенциальная передача данных ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.

Рената Валеева