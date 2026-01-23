Татьяна Ларионова — о «ТАИФ-НК»: «Это настоящий космический прорыв»

В Нижнекамске прошло выездное заседание по народной программе «Единой России»

Фото: Альберт Муклаков

Рабочая встреча была посвящена разделу «Сильная экономика», теме «Республика Татарстан — территория опережающего развития». В состав участников выездного заседания вошли представители 45 муниципальных образований Татарстана, а также руководители районных и городских комиссий, ответственных за исполнение программы на местах.

— Где находится сильная и прогрессивная экономика? Прежде всего в таких городах, как Нижнекамск. Мы приехали, чтобы ознакомиться с самыми современными инновациями и производственными процессами. Однако главный наш разговор будет о том, как сделать так, чтобы люди знали, ради чего и для кого реализуются эти программы и как это отражается на качестве жизни граждан, — отметила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Альберт Муклаков

В рамках рабочего визита члены республиканской комиссии осмотрели ключевые производственные объекты нижнекамского промышленного кластера. Одной из точек маршрута стал современный Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти АО «ТАИФ-НК», способный в год переработать в высококачественные светлые нефтяные продукты до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля. Более подробно об уникальном производстве депутатам рассказали в центральной операторной, где также были представлены образцы сырья и готовой продукции.

Альберт Муклаков

— Многие даже не предполагают, что существует так много не просто современных, а суперсовременных производств, которые можно охарактеризовать как «впервые» и «уникальные». Это действительно вдохновляет! На КГПТО я была, когда только начинались строительные работы. Нам показывали и рассказывали о том, какое здесь будет производство. Для меня это настоящий космический прорыв, который можно осуществить за столь непродолжительное время, — призналась депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Членам республиканской комиссии рассказали о строительстве на территории КГПТО Научно-исследовательского центра АО «ТАИФ-НК». Это настоящий завод в миниатюре. Здесь будут разрабатываться отечественные технологии глубокой переработки нефти, что будет способствовать развитию не только региона, но и всей страны.

— Важная тема — переработка нашего сырья и продукции. Она позволяет производить разнообразную продукцию для нашей экономики. В «ТАИФ-НК» запущена установка КГПТО — это уникальная технология, аналогов которой в стране нет. Она позволяет серьезно снижать себестоимость и связана с научным прорывом. Поэтому нам было интересно посмотреть именно на «ТАИФ-НК», — подчеркнул глава Нижнекамского района и секретарь местного отделения партии Радмир Беляев.

Альберт Муклаков

Помимо АО «ТАИФ-НК», участники посетили Центр креативных индустрий «База», промышленный парк «Нижнекамск», а также СИБУР-ИНТЕХ. Результаты выездного заседания члены республиканской комиссии подвели на итоговом совещании в НХТИ.

Лилия Егорова