Путин провел телефонный разговор с Макроном впервые за почти три года

Президенты России и Франции обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин впервые за почти три года провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Их предыдущий телефонный разговор состоялся 11 сентября 2022 года, напомнили РИА «Новости».

Российский лидер в беседе заявил, что конфликт на Украине — это прямое следствие политики западных государств. Он указал президенту Франции на то, что Запад много лет создавал на Украине «антироссийский плацдарм», а теперь затягивает конфликт.

Президенты также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт Ирана и Израиля и удары США по иранским объектам.

Напомним, 22 июня американские военные силы нанесли удары по ядерной инфраструктуре страны.



Дарья Сайфиева