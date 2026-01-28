Генконсул Индии: наши студенты-медики могли бы остаться работать врачами в Татарстане

Среди интересных для трудовых ресурсов из Индии сфер экономики Татарстана также IT и инженерные профессии.

Фото: Артем Дергунов

Студенты из Индии, которые обучаются на медицинских факультетах в Татарстане, могли бы влиться в местную систему здравоохранения. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразил генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д., отвечая на вопрос о том, какие сферы экономики республики потенциально интересны для рабочих ресурсов из Индии.

— У нас достаточно квалифицированных кадров для любой сферы: это может быть инженерное дело, это может быть, например, медицина. Здесь учится много индийских студентов. Поскольку они живут и учатся по 4–5 лет на медицинском факультете, они уже знают русский язык и могли бы стать частью вашей системы здравоохранения, — сказал генеральный консул Республики Индия.

Также Джейсундхар среди перспективных областей отметил искусственный интеллект.

— Потенциал для сотрудничества практически бесконечный. Например, у вас есть Иннополис, у нас также есть бизнес-инкубаторы для технологических стартапов, которые хотели бы вырасти и покорить мир. И это, конечно, одна из областей сотрудничества, — отметил индийский дипломат.

Среди барьеров он назвал холодный климат, различия в еде и языковой барьер, однако подчеркнул, что русский язык имеет много общего с санскритом: грамматическая структура, падежи, роды — все похоже, поэтому индийцам не составит труда выучить русский язык.

Александр Третьяков