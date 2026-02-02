В России вырос норматив ОМС на лечение одного человека

С 2026 года средний подушевой норматив финансирования составил 24 922,9 рубля

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года в России увеличен средний подушевой норматив финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) — до 24,9 тыс. рублей на человека. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

Средний норматив в 2026 году составил 24 922,9 рубля. Эта сумма представляет собой плановый расчет затрат на лечение одного человека, на основе которого формируется общий бюджет расходов на медицинскую помощь населению страны на следующий год.

При этом, по словам Мурашко, если пациенту потребуется лечение, стоимость которого превышает данный норматив — например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — медицинская помощь будет оказана в полном объеме бесплатно, независимо от усредненных расчетов.

Ранее «Реальное время» писало, что в России увеличили перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Ариана Ранцева