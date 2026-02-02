Новости общества

В Казани появится команда противодействия киберугрозам

11:50, 02.02.2026

Кибердружина станет координатором всех образовательных и просветительских мероприятий

Фото: Артем Дергунов

В Казани создадут кибердружину для защиты горожан от онлайн-мошенников. Об этом заявил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в борьбе со злоумышленниками «одними памятками» не обойтись.

— Нами принято решение: из числа сотрудников своей команды формируем команду под эти задачи, которая будет реализовывать городскую программу противодействия киберугрозам. Эта кибердружина станет координатором всех образовательных и просветительских мероприятий. Необходимо наладить тесное взаимодействие с правоохранительными органами, образовательными учреждениями, социальными службами, — призвал мэр Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, за 2025 год кибермошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей. Всего за год было зарегистрировано почти 25 тыс. преступлений в сфере IT-технологий.

Галия Гарифуллина

