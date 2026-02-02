В Казани появится команда противодействия киберугрозам
Кибердружина станет координатором всех образовательных и просветительских мероприятий
В Казани создадут кибердружину для защиты горожан от онлайн-мошенников. Об этом заявил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.
По его словам, в борьбе со злоумышленниками «одними памятками» не обойтись.
— Нами принято решение: из числа сотрудников своей команды формируем команду под эти задачи, которая будет реализовывать городскую программу противодействия киберугрозам. Эта кибердружина станет координатором всех образовательных и просветительских мероприятий. Необходимо наладить тесное взаимодействие с правоохранительными органами, образовательными учреждениями, социальными службами, — призвал мэр Казани.
Напомним, за 2025 год кибермошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей. Всего за год было зарегистрировано почти 25 тыс. преступлений в сфере IT-технологий.
