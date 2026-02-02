Минниханов встретился с главой экономических зон Омана

Раис Татарстана рассказал о работе особых зон и пригласил к сотрудничеству

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках международного форума раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Генерального управления экономических и свободных зон Султаната Оман, бывшим министром торговли, промышленности и инвестиций Омана Кайсом бен Мухаммедом Аль-Юсефом.

Минниханов поблагодарил Омана за визит и представительную делегацию Татарстана. Он кратко рассказал о деятельности особых экономических зон республики и пригласил к сотрудничеству.

Кайс бен Мухаммед Аль-Юсеф заявил, что с удовольствием посетит Татарстан, и отметил интерес к сотрудничеству, подчеркнув поддержку форума президентом России Владимиром Путиным.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов пригласил приехать на KazanForum членов королевской семьи Омана.

Ариана Ранцева