В Казани за три дня эвакуировали 226 автомобилей с нарушениями ПДД

Нарушители мешали работе снегоуборочной техники

Фото: Динар Фатыхов

С 30 января по 1 февраля с улиц Казани эвакуировали 226 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил дорожного движения, включая три грузовика. Все машины были отправлены на штрафстоянки. Нарушения мешали работе снегоуборочной техники, сообщила мэрия Казани.

Городские службы призывают водителей соблюдать правила парковки, обращать внимание на дорожные знаки и своевременно переставлять автомобили, чтобы спецтехника могла быстрее и эффективнее очищать улицы города от снега.

С пятницы в Казани действует план «Буран». В выходные на уборку было задействовано рекордное количество техники — 1 353 единицы.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань мобилизовала рекордное количество техники из-за аномального снегопада — более 1300 единиц.

Ариана Ранцева