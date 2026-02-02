Минуллина: участие в OMNEX 2026 укрепляет связи Татарстана с Оманом

Выставка демонстрирует переход от соглашений о намерениях к конкретным инвестиционным действиям и сотрудничеству с Оманом

Фото: Артем Дергунов

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила участие республики в выставке OMNEX 2026 в Маскате как важный шаг в расширении сотрудничества с Оманом, сообщила пресс-служба АИР.

По ее словам, участие в форуме демонстрирует переход от соглашений о намерениях к конкретным действиям и активному взаимодействию с ключевыми инвестиционными партнерами. Татарстан презентовал линейку проектов в сфере халяль, информационных решений, искусственного интеллекта и безопасности, вызвав интерес оманской стороны.

На OMNEX 2026 также был представлен сборник «Инвестиционные проекты регионов России 2026», подготовленный Агентством инвестиционного развития Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов пригласил приехать на KazanForum членов королевской семьи Омана.

Ариана Ранцева