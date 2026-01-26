Государственные заказчики Татарстана заключили более 4 тыс. контрактов

Общая сумма договоров составила 6,5 млрд рублей, сэкономлено 116,5 млн рублей

В январе 2026 года государственные заказчики Татарстана заключили более 4 тысяч контрактов на общую сумму 6,5 млрд рублей. Экономия при заключении договоров составила 116,5 млн рублей, или 2,18%.

Региональные заказчики сэкономили 69,5 млн рублей (2,28%), муниципальные — 47 млн рублей (2,06%). С субъектами среднего и малого предпринимательства было заключено 1 865 контрактов на сумму более 2,4 млрд рублей, что составляет более трети всех договоров.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что это демонстрирует эффективность мер по обеспечению доступа МСП к государственным закупкам.

Также на еженедельном совещании обсудили подготовку к итоговой коллегии ведомства, которая состоится 29 января с участием первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина.

Ранее «Реальное время» писало, что Госсовет Татарстана потратит почти 3 млн рублей на организацию официальных мероприятий.

Ариана Ранцева