В Казани назначили нового директора АСУДД

В Казани назначили нового директора Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Им стал начальник отдела протокола организационного управления исполкома Амир Абдулхаков.

— Еще один специалист, который пришел в исполком со студенческой скамьи, — представил нового директора мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, АСУДД выполняет важную функцию регулирования дорожного движения.

— Сейчас система поддерживается в автоматическом режиме, но требуется не только поддержание [ее работы], но и, самое главное, обновление. Надеемся на совместную работу. Сеть сильно подросла, так что фронт задач немалый, — подчеркнул Ильсур Метшин.

Напомним, за последние пять лет количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20%, а смертность на дорогах — на 16%, несмотря на рост количества автомобилей. Модернизация дорожно-транспортной сети в рамках генплана города до 2040 года остается стратегическим приоритетом.



Галия Гарифуллина