Основатель BitRiver Игорь Рунец заключен под домашний арест

Ему предъявлено обвинение по статье о сокрытии средств для уплаты налогов

Фото: Динар Фатыхов

Замоскворецкий суд Москвы заключил под домашний арест основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, сообщает «Интерфакс».

Он обвиняется по статье о сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере (ч.1 ст.199.2 УК РФ). В случае доказательства вины Рунцу грозит до трех лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.

Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Компания является крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России.

Ариана Ранцева