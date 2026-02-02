Объем осадков, выпавших в Казани этой зимой, превысил рекордные показатели 2024 года

За январь вывезли 474 тыс. тонн снега — это в два раза больше, чем за всю прошлую зиму

Фото: Динар Фатыхов

Этой зимой в Казани объем осадков превысил рекордные показатели 2024 года. На 2 февраля снега выпало на 10 мм больше, чем за весь период 2024-го, рассказал на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин.

— Что такое 10 мм? Это до 20 см снега, — объяснил он.

За последние несколько дней из Казани вывезли почти 38 тыс. тонн снега. За весь январь этот показатель составил 474 тыс. тонн — в два раза больше, чем за пять месяцев прошлой зимы, заявил Метшин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только с 27 января по 1 февраля включительно в Казани зафиксировали больше месячной нормы осадков, добавил замруководителя исполкома Игорь Куляжев. За последние шесть дней выпало 46,4 мм — месячная норма составляет 46 мм.



Напомним, план «Буран» будет действовать в Казани еще два дня. Обучение в образовательных учреждениях будет идти дистанционно.

Галия Гарифуллина