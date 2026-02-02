Минниханов пригласил приехать на KazanForum членов королевской семьи Омана

Раис Татарстана рассказал о партнерском финансировании и инвестиционных возможностях

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов принимает участие в открытии Оманской международной торговой выставки OMNEX 2026 в Маскате. Татарстан впервые представлен на форуме своим стендом.

Особое внимание на выставке уделено инновациям, технологиям и туризму. Форум объединяет глобальные компании, государственных лидеров, инвесторов и отраслевых новаторов. Перед открытием выставки ее посетили члены королевской семьи Омана, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и другие официальные лица.

В своей речи раис Татарстана поблагодарил организаторов за приглашение и рассказал о возможностях для инвесторов в республике. Он подчеркнул развитие экономики региона, основанной на инновациях и современных технологиях, и пригласил оманских бизнесменов к сотрудничеству.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов отдельно отметил открытие в Казани первого в мире представительства «Айофи» и присутствие всех основных продуктов исламского финансирования, разработанных специалистами Татарстана и сертифицированных международной организацией по учету и аудиту для исламских финансовых институтов.

Он также пригласил участников выставки принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и подчеркнул важность взаимодействия Татарстана с мусульманскими странами в торгово-экономической и культурной сферах.

Ариана Ранцева