План «Буран» будет действовать в Казани еще два дня

Завтра школы в городе будут работать дистанционно

Фото: Динар Фатыхов

План «Буран» будет действовать в Казани еще два дня. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, завтра обучение в образовательных учреждениях будет идти дистанционно. В детсадах продолжат работать дежурные группы для детей, родители которых не имеют возможности оставаться дома.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работодателям в мэрии рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим там, где это возможно. Уроки в музыкальных, художественных, спортивных школах и школах искусств, подростковых клубах, а также занятия в ДК отменены.

— Что касается среды, примем решение завтра в течение дня, — добавил на совещании Метшин.

Напомним, план «Буран» начал действовать с 18:00 30 января. Сегодня в связи с ним все муниципальные парковки Казани работают бесплатно.

Галия Гарифуллина