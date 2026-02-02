ФСБ сообщила о предотвращении теракта с «живой бомбой» в Крыму

Мужчина доставил в управление ФСБ аудиоколонку с взрывчаткой

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, организованный украинскими спецслужбами. Об этом пишет RT.

По данным ведомства, представитель Сил специальных операций ВСУ связался с жителем Крыма через «Телеграм», выдав себя за сотрудника ФСБ, и предложил поступить на службу. В качестве «проверочного задания» мужчине предложили занести в здание управления портативную аудиоколонку с функцией записи, которая оказалась самодельным взрывным устройством осколочно-фугасного действия. В нем содержался 1 кг взрывчатки, электродетонатор и шарики подшипников.

Задержанный был досмотрен на контрольно-пропускном пункте, взрывное устройство изъято. По версии ФСБ, его подрыв привел бы к гибели сотрудников ФСБ и самого исполнителя, которого использовали в качестве «смертника».

Организатором теракта назван сотрудник ССО ВСУ старший лейтенант Иван Кринов 1996 года рождения. Ранее он привлекал жительницу Волгоградской области для передачи закамуфлированного взрывного устройства в Симферополе. Сейчас он проживает в Одессе с семьей.

В отношении Кринова возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и незаконном обращении с взрывчаткой. Он объявлен в международный розыск.

Ариана Ранцева