Нижнекамский перинатальный центр возобновил работу после дезинфекции

10:13, 02.02.2026

С 19 января по 2 февраля проведены работы по СанПиН

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Нижнекамский перинатальный центр возобновил работу после проведенной плановой санитарно-гигиенической обработки и дезинфекции, которая проходила с 19 января по 2 февраля.

Все мероприятия выполнены в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН 3.3686-21), что обеспечивает максимальную безопасность для матерей и новорожденных.

Теперь медицинская помощь будущим и состоявшимся мамам оказывается в центре в обычном режиме.

Ариана Ранцева

