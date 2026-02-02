Нижнекамский перинатальный центр возобновил работу после дезинфекции
С 19 января по 2 февраля проведены работы по СанПиН
Нижнекамский перинатальный центр возобновил работу после проведенной плановой санитарно-гигиенической обработки и дезинфекции, которая проходила с 19 января по 2 февраля.
Все мероприятия выполнены в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН 3.3686-21), что обеспечивает максимальную безопасность для матерей и новорожденных.
Теперь медицинская помощь будущим и состоявшимся мамам оказывается в центре в обычном режиме.
