В Набережных Челнах за три дня вывезли почти 19 тыс. м³ снега

С 30 января по 1 февраля сотрудники ПАД выполнили 1 395 рейсов, на уборке работают 204 единицы техники и 129 сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах за последние три дня — с 30 января по 1 февраля — сотрудники «Предприятия автомобильных дорог» выполнили 1 395 рейсов по вывозу снега. С улиц и проспектов города было вывезено 18,7 тыс. м³ снега, сообщает мэрия Набережных Челнов.

На 2 февраля на уборку дорог и тротуаров выведены 204 единицы спецтехники, а также 129 сотрудников ПАД.

В настоящее время проводится очистка остановочных карманов на проспектах Мира, Московском и Чулман, продолжается вывоз снега с проспектов Мира, Вахитова и Фоменко. Спецтехника работает на местных проездах 23-го, 62-го и 9-го комплексов, в ЖК «Притяжение» и на бульваре Главмосстроевцев.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани из-за снегопада изменены маршруты трех автобусов.

Ариана Ранцева