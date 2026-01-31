СМИ: в России задержали разработчика отечественного бункера от ядерного удара

Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере

В России задержали главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и замначальника института Игоря Сосунова. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), передает РБК.

По данным источников издания, в рамках предварительного расследования следствие собирается просить суд отправить Посохова под домашний арест, а Сосунова заключить под стражу.

Как пишет издание, в Замоскворецкий районный суд Москвы направлены ходатайства об избрании меры пресечения в их отношении. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Деятельность Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) направлена на разработки в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС. В 2015 году эксперты взялись за работу над модульным защитным сооружением «Куб-М». К серийному производству приступили в 2024-м.

«Куб-М» — многофункциональное сооружение для защиты от различных угроз:

природных бедствий;

техногенных происшествий;

светового излучения;

ядерного взрыва;

радиоактивного загрязнения местности и т.п.

— Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения, — говорил Николай Посохов.



Галия Гарифуллина