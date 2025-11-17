Крематорий в Казани планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года

Средняя стоимость кремации в текущем году варьируется от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей

Фото: Реальное время

В Казани завершили инженерно‑геологические, инженерно‑экологические и геодезические изыскания для строительства крематория; объект планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года, сообщил «РБК Татарстан».

Кремационный комплекс будет размещен на территории мемориального комплекса «Курган» и станет первым крематорием не только в Казани, но и во всем Татарстане — ближайшие аналогичные объекты находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле.

Под объект предусмотрено выделить 2,5 га земли, площадь здания составит около 1,6 тыс. кв. м; в нем запланированы два зала прощания, две современные кремационные печи и колумбарий для урн.

По данным городских властей, спрос на кремацию в Казани остается невысоким: доля обращений за этой услугой составляет около 1,5—2% от общего объема ритуальных услуг, в специализированную службу «Ритуал» ежемесячно поступает в среднем три-пять заявок. Средняя стоимость услуги в текущем году варьируется от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.

По прогнозам, после запуска крематория в Казани ежегодно будет проводиться порядка 9,5 тыс. кремаций; объект должен выйти на 100‑процентную загрузку к 2032 году. В начале 2025 года стоимость строительства оценивалась в 400 млн рублей, а срок окупаемости — около 8,5 года.

Анастасия Фартыгина