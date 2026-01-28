ВЦИОМ изучил эмоциональное состояние россиян: зумеры — позитивны, в отличие от миллениалов

Исследование настроений в российском обществе показало существенные различия между поколениями

Фото: Динар Фатыхов

Аналитический центр ВЦИОМ провел масштабное исследование социально-психологического состояния российского общества, применив методику «Эмоциональный тонометр».

Результаты январского замера показали преобладание позитивного эмоционального фона в обществе. Основными чувствами россиян стали доброжелательность, надежда и спокойствие. Более половины опрошенных отмечали у себя уверенность и радость. При этом эмоция воодушевления наблюдалась примерно у каждого второго респондента.

Негативные эмоции проявлялись реже. Наиболее распространенной оказалась тревога, характерная для 40% опрошенных. За ней следовали грусть и раздражение, тогда как страх, растерянность и злость фиксировались значительно реже.

Исследование выявило четыре основные группы по характеру эмоциональных реакций: жизнерадостные (34% населения), сдержанные (25%), тревожные (23%) и возбужденные (18%).

Возрастные различия показали интересный результат: самый высокий уровень оптимизма демонстрируют представители поколения зумеров, где доля жизнерадостных достигает 46%. При этом тревожность в этой группе минимальна — 13%. По мере взросления уровень оптимизма снижается, достигая пика тревожности у младших миллениалов.

Гендерные особенности проявились в разном характере эмоционального реагирования: мужчины склонны к внутреннему накоплению эмоций, тогда как женщины чаще их открыто выражают.

Совокупный анализ показал положительный индекс эмоциональной оценки (+11 пунктов) при отрицательном векторе напряженности (-6 пунктов), что указывает на сдержанное внутреннее напряжение в обществе.

Дмитрий Зайцев