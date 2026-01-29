Сегодня в Татарстане потеплеет до -3 градусов
Ожидается мокрый снег
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метель, гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от -3 до -8 градусов. На дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная.
