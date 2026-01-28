Бездомных собак в Нижнем Новгороде стало в 15 раз меньше

Сегодня город отлавливает менее 450 животных в год, ранее их было около 15 тысяч, многие собаки теперь живут в приютах

Фото: Реальное время

Количество бездомных собак на улицах Нижнего Новгорода за последние годы сократилось почти в 15 раз. Об этом сообщил защитник животных Владимир Гройсман в интервью ИА «Время Н».

По данным первого замдиректора департамента благоустройства Алексея Краснова, сейчас за год город не может отловить даже 450 собак. Ранее ежегодно отлавливали до 10 тысяч животных, а на улицах их оставалось не меньше 15 тысяч.

В Нижнем Новгороде работают две организации по отлову и содержанию собак: «Зоозащита — НН» с собственным приютом и ветеринарной клиникой, а также благотворительный приют «Сострадание — НН». В последнем с момента открытия было пристроено более 8 тысяч собак. В приюте постоянно содержатся 200—250 животных.

За счет системы ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — возврат») на улицы возвращают только неагрессивных собак. А агрессивных собак оставляют в приютах. По данным ветеринарного комитета, менее 10% покусов в Нижнем Новгороде совершают бездомные животные, тогда как еще недавно эта цифра доходила до 80%.

Приют «Сострадание — НН» также выполняет образовательную функцию: там проходят бесплатные кинологические курсы для школьников, студентов и взрослых. В 2025 году администрация города впервые выделила субсидию на первичное лечение бездомных собак.

Ариана Ранцева