«Рубин» показал строительство третьего объекта на клубной базе

21:12, 28.01.2026

Новый универсальный комплекс будет использоваться для подготовки и проживания футболистов

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Футбольный клуб «Рубин» опубликовал фотографии строительства третьего объекта на своей тренировочной базе. Об этом сообщила пресс-служба «Рубина».

предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Речь идет об универсальном спортивном комплексе, который предназначен для подготовки, проживания и реабилитации футболистов.

предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Согласно проекту, в здании предусмотрено 40 номеров, рассчитанных на размещение 67 человек.

Ранее «Реальное время» писало, что Рахимов впервые высказался о своей отставке из «Рубина».

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

