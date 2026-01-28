«Рубин» показал строительство третьего объекта на клубной базе
Новый универсальный комплекс будет использоваться для подготовки и проживания футболистов
Футбольный клуб «Рубин» опубликовал фотографии строительства третьего объекта на своей тренировочной базе. Об этом сообщила пресс-служба «Рубина».
Речь идет об универсальном спортивном комплексе, который предназначен для подготовки, проживания и реабилитации футболистов.
Согласно проекту, в здании предусмотрено 40 номеров, рассчитанных на размещение 67 человек.
