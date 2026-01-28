55% жителей Казани планируют подрабатывать в 2026 году

Среди них 40% будут работать регулярно, 14% — время от времени

Фото: Динар Фатыхов

В январе провели опрос среди 10 000 совершеннолетних жителей России. В Казани 55% респондентов планируют подрабатывать в 2026 году: 40% будут делать это регулярно, а 14% — время от времени. Об этом сообщили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» «Реальному времени».

В масштабах страны интерес к подработке зависит от возраста: среди россиян 18—24 лет доля желающих найти дополнительный доход составила 67%, в возрасте 35—44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Среди желаемых направлений подработки в Казани лидирует розничная торговля (22%), за ней следуют административная помощь (18%) и доставка/курьерские услуги (17%). Также популярны маркетинг, реклама, PR и контент (15%), кол-центры и поддержка клиентов (14%), уход за детьми, пожилыми и животными (12%). Менее востребованы склады и логистика (9%), ремонт и сервис техники (9%), бытовые услуги (7%) и строительство и отделочные работы (6%).

Ранее «Реальное время» писало, что почти каждый второй работодатель в Татарстане искал сотрудников на подработку.

Ариана Ранцева