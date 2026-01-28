Новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина планируют продолжить переговоры на этой неделе, при этом участие США возможно

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируется провести в двустороннем формате. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия и Украина намерены продолжить переговоры на текущей неделе. При этом Рубио допустил возможность участия США в диалоге.

Заявление было сделано в ходе слушаний в Сенате США.

Ранее «Реальное время» писало, что делегации России, Украины и США могут встретиться 1 февраля.



Ариана Ранцева