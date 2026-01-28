ФАС направила запросы 11 торговым сетям для анализа наценок на продукты

Анализ охватит 26 категорий продовольственных товаров, включая социально значимые позиции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 11 крупнейшим торговым сетям для анализа наценок на 26 категорий продовольственных товаров, пишет ТАСС.

Информация поступит от таких компаний, как Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».

Ведомство запросило данные о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Анализ охватит все товарные позиции 26 категорий, включая социально значимые продукты первой необходимости: молоко, сливочное и растительное масло, сыр, яйца, мясо птицы, баранину, говядину, свинину, рыбу, овощи (помидоры, огурцы, картофель, капусту, морковь, лук), крупы, макаронные изделия, сахар, соль, муку и хлеб.

ФАС отметила, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования и пресечет нарушения.

