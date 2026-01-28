Путин наградил медалью директора Татарской филармонии

Кадим Нуруллин отмечен за многолетний труд в сфере искусства

Фото: Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Кадима Нуруллина. Об этом стало известно из указа президента.

Кадим Нуруллин родился 2 июля 1975 года в селе Каменный Брод Буинского района Татарстана. В 1997 году окончил Казанскую государственную академию культуры и искусств. С 1997 по 2003 годы работал администратором, главным администратором и заместителем директора Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. С 2003 года возглавляет Татарскую государственную филармонию им. Г. Тукая.

Ранее Нуруллин был удостоен званий «Заслуженный работник культуры РТ» (2015 г.) и «Заслуженный деятель искусств РТ» (2021 г.).

Ариана Ранцева