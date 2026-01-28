В Казани ночью на уборку снега выйдут 406 единиц спецтехники

Коммунальные службы также привлекут 62 дорожных рабочих

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в ночь с 28 на 29 января к уборке улично-дорожной сети от снега планируется привлечь 406 единиц специализированной техники. В их числе 114 комбинированных дорожных машин и 57 тракторных щеток, сообщила мэрия Казани.

Кроме того, в работах будут задействованы дорожные рабочие — 62 человека. В комитете внешнего благоустройства сообщили, что в первую очередь коммунальные службы проведут противогололедную обработку и разметание снега на проезжей части и тротуарах.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани за прошедшие сутки на снегоплавильные пункты вывезли 6,8 тыс. тонн снега.

Ариана Ранцева