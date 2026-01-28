Фарид Мухаметшин получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Награда присуждена за вклад в укрепление государственной системы и развитие парламентаризма
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких деятелей Татарстана. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин за вклад в укрепление государственной системы, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была присвоена заместителю директора по юридическим вопросам компании «Татэнергосбыт» Наталии Загребиной.
Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден директор Татарской государственной филармонии им. Тукая Кадим Нуруллин за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Указы опубликованы на официальном сайте правовых актов.
