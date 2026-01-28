Предприниматель Андрей Матус: «Пугачёва совершила публичное самоубийство себя как человека»

По его словам, интерес россиян к певице после скандального интервью в сентябре 2025-го прошлого года значительно упал

Интервью певицы Аллы Пугачёвой, которое она дала в сентябре 2025 года, стало для неё имиджевым самоубийством. Об этом в интервью RT заявил предприниматель Андрей Матус.

Напомним, народная артистка России в беседе с Катериной Гордеевой лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. По мнению Матуса, интерес россиян к персоне Пугачёвой после этого значительно упал, а ее концертов и выступлений уже не ждут ни в Израиле, ни в России.

— Кому нужна Пугачёва, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да... Мне кажется, Пугачёва, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека, — заявил предприниматель.