Почти каждый второй работодатель в Татарстане искал сотрудников на подработку

Самыми дефицитными стали позиции сборщиков заказов

Фото: Динар Фатыхов

Почти половина работодателей (45%) в Татарстане искали сотрудников на подработку в новогодние праздники. Самыми дефицитными стали позиции сборщиков заказов (33%), а также поваров и пекарей в продуктовом ретейле (21%). Кроме того, остро не хватало курьеров (20%), работников торгового зала (15%) и помощников кассиров (9%), сообщили «Реальному времени» эксперты портала Ventra Go.

— В декабре и январе особенно растет спрос на временных работников в сфере ретейла на фоне пиковых нагрузок, замен сотрудников из-за отпусков или больничных, а также текучесть в линейных ролях и рост онлайн-заказов. Плюс после праздников добавляются другие задачи: возвраты, пересборки, инвентаризация, разгрузка поставок, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздники люди чаще выбирают те позиции, на которые можно выйти сразу без спецподготовки и квалификации.

Что касается дохода, то курьеры зарабатывали в новогодний период около 15 тыс. рублей за смену. Причем, по словам аналитиков, востребованность доставщиков и других перечисленных работников вырастет в непродовольственном ретейле перед 23 февраля и 8 марта, а в майские праздники спрос сместится на продовольственный ретейл и общепит.

— В среднем высокий спрос на подрабатывающих начинается за 7—14 дней до праздников, потом постепенно идет откат к допраздничным показателям, — резюмировали эксперты.

Никита Егоров