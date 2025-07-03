Средний срок потребкредитов в Татарстане сократился на 21,8%

Фото: Максим Платонов

В мае 2025 года средний срок потребкредитов в России составил 24,1 месяца, что на 21,8% меньше по сравнению с маем 2024 года. Однако по сравнению с апрелем 2025 года этот показатель увеличился на 3,5%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане средний срок потребкредитов составил 26,7 месяца, что соответствует уровню других регионов-лидеров. В Санкт-Петербурге срок кредитов составил 28,3 месяца, а в Новосибирской области — 26,9 месяца.

Сравнивая данные с концом 2024 года, средний срок потребкредитов в мае 2025 года увеличился на 9,2%. Наименьшие сроки кредитования были зафиксированы в Республике Саха (Якутия) и Нижегородской области — по 22,1 месяца.

Наиболее значительное снижение срока потребительских кредитов произошло в Ростовской области (минус 27,6%) и Саратовской области (минус 25,9%). В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, снижение составило 13,5 и 18,4% соответственно.

Напомним, что в марте 2025 года средний размер потребкредитов в России увеличился на 14% по сравнению с февралем, при этом Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым высоким средним чеком, который составил 198 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина