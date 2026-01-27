Новости общества

В Казани обсудили развитие станкостроения и подготовку кадров

17:56, 27.01.2026

На заседании комитетов Промышленного кластера Татарстана говорили о НИОКР, региональном центре подготовки специалистов и новых технологиях

Фото: взято с телеграм-канала минпромторга РТ

В Казани прошло межотраслевое расширенное заседание комитетов «Станкостроение» и «Научная и кадровая политика» Промышленного кластера Татарстана. Участниками мероприятия стали представители вузов, промышленности и органов власти, сообщил Минпромторг Татарстана в своем телеграм-канале.

В ходе заседания обсуждалось взаимодействие в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), развитие регионального центра подготовки кадров и продвижения технологий.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко подчеркнул, что важно использовать возможности участия в конкурсах на финансирование НИОКР и целевое обучение. Он также поддержал создание Центра компетенций по станкостроению.


