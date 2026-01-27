Ассоциация блогеров готова помочь создать российское представительство Telegram

Ассоциация предложила офис, помощь в подборе команды и юридическое сопровождение для платформы в России

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) готова содействовать открытию официального представительства мессенджера Telegram в стране. Цель инициативы — выстроить системный диалог между платформой и рынком, а также обеспечить выполнение требований Роскомнадзора, сообщила АБА в своем телеграм-канале.

На первом этапе АБА предлагает офисное пространство площадью около 500 кв. м, помощь в подборе команды, юридическое сопровождение и взаимодействие с профильными ведомствами. Кроме того, планируется интеграция представителей Telegram в рабочие группы с участием Госдумы, Роскомнадзора и Минцифры.



Ариана Ранцева