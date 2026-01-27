Прокуратура Татарстана восстановила права 2 750 несовершеннолетних

При надзорном сопровождении завершен капитальный ремонт 102 школ и 11 детсадов, построено 15 образовательных организаций

В 2025 году прокуратура Татарстана выявила 1 337 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. В целях их устранения было принесено 320 протестов на незаконные правовые акты, в суды направлено 29 исков на сумму более 750 млн рублей, внесено 424 представления, а 147 лиц привлечены к административной ответственности. По материалам проверок возбуждено 14 уголовных дел. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры Татарстана.

Также в 2025 году активизирован надзор в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и молодежи. Были восстановлены права 2 750 детей. При поддержке прокуратуры организовано строительство 15 образовательных организаций, завершен капитальный ремонт 102 школ и 11 детских садов.

В сентябре 2025 года глава Татарстана поддержал инициативу прокурора республики о предоставлении многодетным семьям Казани и Набережных Челнов денежной выплаты вместо земельного участка. Кроме того, по инициативе прокуратуры на 2026 год из регионального бюджета выделен 1 млрд рублей на обеспечение земельных участков многодетных семей дорожной и инженерной инфраструктурой.

Ариана Ранцева