МВД по Татарстану выявило факт уклонения от уплаты налогов на 22 млн фирмой «Сапфир»

Следком возбудил уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану совместно с региональным Управлением ФНС выявили факт уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным СКР, речь идет о директоре фирмы «Сапфир». В ходе выездной налоговой проверки полицейские установили, что директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью внес в налоговые декларации и иные отчетные документы заведомо ложные сведения. Речь идет о фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношениях с десятью так называемыми «проблемными» контрагентами.

По данным правоохранительных органов, таким образом организация умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 22 млн рублей.

На основании собранных материалов следственным управлением Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ариана Ранцева