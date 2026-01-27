В 2025 году в Татарстане изъято более 15 тыс. «серых» сим-карт
В рамках расследования 15 уголовных дел также изъяты 87 сим-боксов
В целях пресечения распространения «серых» сим-карт, не позволяющих установить реального абонента, в 2025 году усилен контроль за соблюдением операторами связи требований по обязательной проверке данных абонентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Городскими и районными прокурорами в 2025 году возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ и одно дело по ч. 5 ст. 13.29 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 15 тыс. и 30 тыс. рублей.
Операторам сотовой связи и их дилерам объявлено 49 предостережений, внесено 20 представлений.
В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий в 2025 году по 15 уголовным делам установлено и изъято 87 сим-боксов и 15 307 сим-карт.
