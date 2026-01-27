В Башкирии разработали чек-лист для анализа текстов песен
Документ содержит критерии выявления деструктивных идей в музыкальных произведениях
Общественная палата Башкортостана разработала чек-лист для выявления деструктивных идей в песнях. В документе перечислены критерии, по которым предлагается оценивать содержание музыкальных произведений, пишет «Интерфакс».
В числе таких признаков названы пропаганда наркотических веществ, унижение достоинства социальных групп, культивирование безнравственности, отрицание традиционных ценностей и патриотических идеалов, а также распространение идей, признанных в России экстремистскими.
В Общественной палате отметили, что чек-лист задуман как практический инструмент для родителей, педагогов и организаторов мероприятий. Он должен помочь определить, содержит ли конкретная песня деструктивные идеи.
