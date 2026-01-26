На программу предотвращения ДТП в Набережных Челнах выделят 1,5 млрд рублей

Эту сумму будут реализовывать в течение трех лет, а главные цели программы включают сокращение числа погибших в ДТП на 17,5%

Исполком Набережных Челнов утвердил программу по повышению безопасности дорожного движения на 2026—2028 годы. На реализацию проекта планируется направить 1,547 млрд рублей из муниципального бюджета.

Согласно документу, необходимость программы обусловлена серьезной статистикой: за 10 месяцев 2025 года в городе зафиксировано 400 ДТП с пострадавшими. В этих авариях 12 человек погибли и 486 получили ранения. Особенно тревожным является рост числа погибших на 33,3% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами аварий стали нарушения правил маневрирования (26,5% от всех ДТП), проезда перекрестков (13,3%), превышения скорости (12%) и нарушения при пересечении пешеходных переходов (17,5%).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Главные цели программы включают сокращение числа погибших в ДТП на 17,5%, снижение количества аварий с участием общественного транспорта на 25% и поддержание нормативного состояния дорожной сети.

В рамках программы планируется установка дополнительных дорожных знаков и светофоров, нанесение разметки, проведение пропагандистских мероприятий, работа с водителями общественного транспорта и устранение аварийных участков. Особое внимание будет уделено безопасности детей.

Ежегодное финансирование программы составит 515,7 млн рублей.

Ранее Нижнекамск признали лучшим в Татарстане по дорожной безопасности.

Наталья Жирнова