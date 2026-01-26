Российские семьи тратили в 2025 году на продукты в среднем 42 455 рублей

Рост к 2024 году составил 10,6%, в декабре средние расходы достигли 51 362 рублей

В 2025 году среднестатистическая российская семья тратила на продукты и товары повседневного спроса 42 455 рублей ежемесячно. Об этом свидетельствует исследование РОМИР.

Рост, по сравнению с 2024 годом, составил 10,6% (4 072 рубля), сообщили в Потребительской панели РОМИР.

Согласно данным за декабрь 2025 года, расходы домохозяйств на продукты питания и товары повседневного спроса достигли 51 362 рублей. Это на 21,2% (8 987 руб.) выше показателя ноября 2025 года и на 3,6% (1 782 руб.) выше аналогичного периода 2024 года.

Традиционно большую часть расходов составили траты на продукты питания — 28 506 руб., или 56% от общего объема расходов. Непродовольственные товары заняли 22 856 руб., или 44% расходов.

По мнению представителей РОМИР, декабрьский рост расходов обусловлен предновогодними покупками. В то же время динамика указывает на снижение потребления в натуральном выражении, что свидетельствует о том, что россияне активнее оптимизируют расходы, несмотря на высокий уровень сезонной активности.

Ранее «Реальное время» писало, что средний чек россиян в 2025 году вырос до 965 рублей.

Ариана Ранцева