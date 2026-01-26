Три компании получили лицензии на управление домами в Татарстане

Лицензии выданы на пять лет и действуют только на территории республики

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Жилинспекция Татарстана выдала лицензии на управление многоквартирными домами трем компаниям. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана

Лицензии получили: ООО «УК «Авторы» (Казань), ООО «УК «Пестрецы комфорт» (Пестречинский район) и ООО «УК «Вишневый сад» (Казань). Документы действительны пять лет и только на территории республики.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство Татарстана установило ключевые индикаторы развития отрасли строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства до 2028 года.

Ариана Ранцева