Три компании получили лицензии на управление домами в Татарстане
Лицензии выданы на пять лет и действуют только на территории республики
Жилинспекция Татарстана выдала лицензии на управление многоквартирными домами трем компаниям. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана
Лицензии получили: ООО «УК «Авторы» (Казань), ООО «УК «Пестрецы комфорт» (Пестречинский район) и ООО «УК «Вишневый сад» (Казань). Документы действительны пять лет и только на территории республики.
Ранее «Реальное время» писало, что правительство Татарстана установило ключевые индикаторы развития отрасли строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства до 2028 года.
