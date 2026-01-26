Средний чек россиян в 2025 году вырос до 965 рублей

По данным РОМИР, показатель увеличился на 9,4% по сравнению с 2024 годом

Средний чек российского жителя в 2025 году составил 965 рублей, что на 9,4% больше показателя 2024 года. В денежном выражении рост составил 83 рубля. Об этом свидетельствуют данные Потребительской панели РОМИР.

Показатель «средний чек» отражает среднюю стоимость одной покупки в абсолютном денежном выражении. Расчет производится на ежемесячной основе с использованием данных Потребительской панели РОМИР, в которую входят 40 тыс. россиян из 15 тыс. домохозяйств более чем в 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России. Панель репрезентирует покупательское и потребительское поведение жителей страны.

Согласно данным исследования, в декабре 2025 года средний чек составил 1 049 рублей. По сравнению с ноябрем 2025 года показатель увеличился на 7,7%, или на 75 рублей. В годовом выражении, относительно декабря 2024 года, рост составил 1,4%, или 15 рублей.

Как отметили в РОМИР, несмотря на традиционное увеличение покупательской активности в предновогодний период, динамика роста среднего чека в декабре 2025 года оказалась менее выраженной, чем годом ранее. Для сравнения, в конце 2024 года рост среднего чека с ноября по декабрь достигал 9,4%.

По словам директора по работе с клиентами FMCG и ретейл РОМИР Анастасии Сидориной, разница в динамике может свидетельствовать о том, что россияне все активнее оптимизируют расходы и стремятся сокращать объем трат за один поход в магазин, включая праздничный сезон.

