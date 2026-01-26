«Ростех» назвал фейком видео с участием Сергея Чемезова, в котором он «предлагает» использовать вклады граждан

Более 100 пользователей Сети перепостили подделку, созданную с помощью технологии дипфейк

Фото: Максим Платонов

В «Ростехе» назвали фейком видео с участием генерального директора корпорации Сергея Чемезова и предложили ужесточить ответственность за клевету, созданную с помощью дипфейков.

В выходные в Сети активно распространялось поддельное видео с участием главы госкорпорации. Злоумышленники переработали оригинальное интервью Сергея Чемезова китайскому телеканалу CCTV. Более 100 пользователей Сети слепо репостнули видео, не проверив подлинность.

В «Ростехе» подчеркнули, что цель фейка была не только в дискредитации руководителя корпорации, но и в подрыве доверия к промышленности и финансовым органам страны, а также в формировании общественного недовольства.

В госкорпорации заявили о необходимости законодательства, регулирующего сферу ИИ, включая технологии дипфейк. По мнению представителей «Ростеха», за использование таких технологий во вред человеку, компании или государству должна наступать уголовная ответственность, соразмерная возможному ущербу.



Ариана Ранцева