Минниханов отметил профессионализм следователей Татарстана

Сегодня в республике с успехом противостоят новым угрозам, в том числе киберпреступлениям

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил профессионализм следователей на мероприятии, посвященном 15-летию со дня образования Следкома России. По его словам, за годы службы ведомство показало себя надежным гарантом законности и правопорядка, заняв достойное место среди других силовых организаций.

— Результаты, которых вы добились, подтверждают актуальность создания Следственного комитета и его востребованность. Благодаря эффективному взаимодействию с другими правоохранительными органами республики раскрыто и расследовано множество преступлений, в том числе резонансных, имевших важное социальное значение. Ваша работа способствует повышению общественного доверия не только к следственным органам Следственного комитета, но и ко всей правоохранительной системе страны, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Раис Татарстана также подчеркнул, что сегодня в республике созданы подразделения, которые специализируются на расследовании отдельных видов преступлений, внедряют новые технологии, с успехом противостоят новым угрозам, в том числе киберпреступлениям.

Минниханов также поблагодарил следователей за активную воспитательную и патриотическую работу с молодежью. В четырех городах республике создано 10 кадетских классов общей численностью более двухсот учащихся.

— Сегодня в следственном управлении по Татарстану трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу, — подчеркнул раис республики.

Кроме того, он поблагодарил ветеранов следствия, которые не только заложили мощный фундамент современного следствия, но и продолжают активно участвовать в воспитании молодой смены.

Еще Минниханов надеется, что следователи продолжат решать на высоком уровне поставленные перед ними задачи, защищать права граждан и бороться с преступностью.

Никита Егоров