Депутат от Татарстана Вольфсон предложил изменить правила перехода на семейное обучение

Он предлагает предоставить органам образования право возвращать детей в школы в случае двух неудачных попыток прохождения промежуточной аттестации

Фото: Раиль Шакиров

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой изменить порядок перевода детей на семейное образование. Поводом для этого послужило значительное увеличение числа учащихся, выбирающих такую форму обучения. Об этом сообщает РБК.

Вольфсон привел данные Министерства образования и науки Татарстана, которые свидетельствуют, что за последний учебный год количество детей на семейном обучении выросло почти на 50% и достигло 2,3 тысячи человек. Депутат отметил, что учащиеся семейного формата показывают более низкие результаты по сравнению со школьниками.

В состав комиссий войдут представители образовательных учреждений, органов опеки и психологи. Предлагается также усилить контроль за освоением программ путем увеличения количества промежуточных аттестаций до двух раз в год.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дополнительно депутат предлагает предоставить органам образования право возвращать детей в школы в случае двух неудачных попыток прохождения промежуточной аттестации.

По словам Вольфсона, ситуация в Татарстане рассматривается как показательный пример, однако инициатива направлена на анализ ситуации во всех регионах России для выработки единых критериев контроля качества семейного образования.



Наталья Жирнова