По инициативе Татарстана в России могут усилить наказание за браконьерство

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Госсоветом республики в феврале 2023 года

Фото: Арсений Фавстрицкий

Госдума рассмотрит поправки к законопроекту об увеличении штрафов за нарушение правил охоты. Документ был инициирован Госсоветом Татарстана и уже прошел первое чтение.

Согласно предлагаемым изменениям, минимальный штраф за нарушение правил охоты увеличится с 500 до 2 000 рублей. Особое внимание уделяется охоте на крупных животных — лосей, оленей, кабанов и медведей. За незаконную добычу этих животных без соответствующего разрешения, с нарушением сроков или в неположенном месте гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 35 до 50 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает лишение права на охоту на срок от одного года до трех лет за нарушение правил добычи крупных животных.

Наталья Жирнова