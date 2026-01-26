В Татарстане могут ввести ограничения на трассах из-за ожидаемого снегопада
Об этом сообщила Госавтоинспекция республики
По данным метеорологов, в ближайшее время на территории Татарстана могут начаться интенсивные снегопады, которые могут привести к значительному ухудшению видимости на дорогах.
В целях безопасности дорожного движения Госавтоинспекция рассматривает возможность временного ограничения движения для различных видов транспорта.
Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой по возможности воздержаться от использования личного транспорта и не совершать поездки за пределы населенных пунктов без острой необходимости.
Крайнее подобное ограничение проезда по федеральным и региональным автодорогам республики фиксировалось 7 января.
