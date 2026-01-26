«Метроэлектротранс»: за прошедшую неделю в Казани поймали 14 безбилетников

Пассажирам были выписаны штрафы на 35 тысяч

Фото: Дмитрий Зайцев

«Метроэлектротранс» сообщил, что за последнюю неделю в Казани выявлено 14 нарушителей, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении. Общий объем штрафов составил 35 тысяч рублей.

Напомним, что размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей. Такое же наказание предусмотрено за неправомерное использование чужих социальных карт.

По итогам 2025 года казанцев оштрафовали за безбилетный проезд более чем на 400 тыс. рублей. За прошедший год было зафиксировано более 170 случаев проезда без оплаты.



Наталья Жирнова