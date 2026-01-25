Около 30 законов о поддержке образования принято в Госдуме

Речь идет о целевом обучении, подготовке медкадров и мерах поддержки студентов, включая участников СВО и молодые семьи

Госдума с начала восьмого созыва приняла около 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и развитие системы высшего образования. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА «Новости».

По его словам, шесть из принятых законов предусматривают дополнительные гарантии и льготы при получении образования участниками специальной военной операции и их детьми.

Володин отметил, что развитие системы образования и поддержка молодых специалистов остаются приоритетными направлениями работы депутатов. Он подчеркнул, что подготовка кадров должна соответствовать реальным потребностям экономики и обеспечивать востребованность выпускников.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что среди законодательных изменений — нормы, направленные на совершенствование целевого приема и целевого обучения в вузах. В частности, в законе закреплены обязательства заказчика целевого обучения, включая предоставление студенту жилья и его последующее трудоустройство, а также обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении.

Отдельный блок законодательных решений касается повышения качества подготовки медицинских кадров. Как отметил Володин, система здравоохранения должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, а медицинская помощь — доступна всем жителям страны. В связи с этим введен запрет на использование электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Обучение должно проводиться в образовательных организациях, имеющих аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий.

Также продолжается работа по поддержке обучающихся из числа участников СВО, их родственников и семей с детьми. Для участников СВО и их детей действуют льготы при поступлении в вузы и колледжи. Кроме того, на период службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ и школьных олимпиад.



Ариана Ранцева